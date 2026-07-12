Гибель Сергея Лазо: что на самом деле случилось с героем Гражданской войны

Сергей Лазо — фигура для отечественной истории знаковая. Дворянин, порвавший со своим классом, офицер Императорской армии, ставший красным командиром, и, наконец, мученик, якобы заживо сожжённый в топке паровоза.
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