Рынок фьючерсов Bitcoin с точки зрения 4-х показателей

Анализ рынка фьючерсов на Биткоин, проведенный аналитиками CryptoQuant, указывает на краткосрочную стабилизацию после периода повышенной волатильности, вызванной в прошлом году выборами и дальнейшими с ними связанными новостями (назначения, кандидаты, тарифы и т.
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