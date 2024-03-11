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Fox News: Байдена раскритиковали за утверждение, что США создали нелегалы

Fox News: Байдена раскритиковали за утверждение, что США создали нелегалы

Глава Белого дома вызвал широкое возмущение своим заявлением, что США построили иммигранты «без документов».

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