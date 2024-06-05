Сегодня Путин собрал силовиков. Белоусов пришёл в генеральских погонах. Совещание Путина Либеральная часть интернет сообщества и многие не разбирающиеся, начали возмущаться, мол он не военный и так нельзя.
Белоусов пришёл на встречу к Путину в военной форме и генеральских погонах. Ответ комментаторам на их: "Опять фанерный маршал"
Комментарии
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Жук Добрый
Целых 12% долбоящеров. Какой кошмар. Учите матчасть, идиоты
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40 мин.
Игорь Василевский
Про вклады некоторых после табуретки... я бы поостерегся... Цыплят по осени считают. Что считать будем? Сколько биткоинов заработали себе отдельные, но в единственном числе, генералы, пришедшие из пожарников да ранее приведенных табуреткой налоговых особ женскаго полу? Количество военных училищ? Количество Т-90, принятых на вооружение до СВО? А почему по сию пору FPV дроны идут, преимущественно, через общественные закупки? А кто и когда построил укрытия от дронов для не всей стратегической авиации??? Аудрюс, вы меня удивляете... Не слова человека красят, а дела... Ну, а что касается типа, очередного "фанерного" генерала... Такое может написать тот моральный урод, который а). считает РФ лишь местом, где он зарабатывает деньги, не более, б). вырос и выкормлен здесь, получил образование и работу именно здесь, но ее, страну, ненавидит люто, в) ни дня не служил в армии, ибо принимать для такого присягу России - это корчи почище, чем нечисти от святой воды, да и ане, такие светлоликие и рукопожопые, и без всяких знают, что им светом в окошке являются не традиционные человеческие ценности, но пидерализм и прочие радужные ценности...
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39 мин.
Александр Шентябин
В соответствии с установленными законами и правилами Белоусов имеет полное право по своему усмотрению или в зависимости от ситуации носить военную форму. Только в отличие от действующих военнослужащих у него знаки отличия белого цвета. Их, имеющих такое право, в армейских кругах называют еще "белопогонниками".
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14 мин.
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