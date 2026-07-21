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Мама заработала абсцесс легкого, отсасывая сопли из носа годовалого малыша

Мама заработала абсцесс легкого, отсасывая сопли из носа годовалого малыша

Женщина лечила насморк ребенка соплеотсосом. А спустя время в ее легких обнаружили гной. фото: iStock/NataliaDeriabinaКогда ребенок наконец-то научится сморкаться, это сильно облегчает жизнь мам, потому что отсасывать сопли, пусть и при помощи различных приспособлений, — дело непростое и очень нервное.

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