В Евпатории устанавливают главную ёлку города

На Театральной площади в Евпатории началась установка главной городской новогодней ёлки. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, рабочие ведут сборку каркаса 11-метрового искусственного дерева.
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