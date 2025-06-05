Алла Пугачёва вернулась в Москву: зачем Примадонна "проплатила шоу" и почему народ в ярости?

Обсудим звезд с Малиновской Друзья, здравствуйте! Внезапно, как чертик из табакерки, появилась новость, которая всколыхнула всех, от мала до велика: Алла Борисовна Пугачёва, наша легендарная Примадонна, тайно прилетела в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии