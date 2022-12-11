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Нганну недоволен решением судей в бою Анкалаева и Блаховича: «Отдайте Магомеду ####### пояс»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну остался недоволен исходом поединка за титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

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