Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

ГУ МВД сообщило о гибели и ранениях в ДТП с поездом в Саратове

ГУ МВД сообщило о гибели и ранениях в ДТП с поездом в Саратове

В Краснокутском районе Саратовской области произошло столкновение автомобиля Lada Granta с поездом. ###A_Как сообщили в ГУ МВД,### в аварии погибла пассажирка, водитель и ещё одна пассажирка госпитализированы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии