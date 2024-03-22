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Посол РФ пригрозил Японии тяжелыми последствиями при передаче Patriot Украине

Посол РФ пригрозил Японии тяжелыми последствиями при передаче Patriot Украине

Как заявил РИА Новости назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии Николай Ноздрев, если японские Patriot, произведенные по лицензии США и экспортированные туда, будут поставлены на Украину, это может повлечь тяжелые последствия для двусторонних отношений.

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Misha Glusch
товарищу Киму приготовиться, противник снимает штаны...
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