Посол РФ пригрозил Японии тяжелыми последствиями при передаче Patriot Украине

Как заявил РИА Новости назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии Николай Ноздрев, если японские Patriot, произведенные по лицензии США и экспортированные туда, будут поставлены на Украину, это может повлечь тяжелые последствия для двусторонних отношений.