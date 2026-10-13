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Газета.ру

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Актриса Джулианна Мур показала фото со свадьбы сына

Актриса Джулианна Мур показала фото со свадьбы сына

Сын голливудской звезды Джулианны Мур женился. Избранницей музыканта Калеба Фрейндлиха стала Кибрия Морган.

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