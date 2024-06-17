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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о Валиевой в шоу Навки: «Конечно, она должна участвовать в шоу. То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут»

— Татьяна Навка как конкурирующий бренд вас не беспокоит возвращением Валиевой? — Я бы начала с того, что вообще многие заблуждаются, что идут на прим.

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