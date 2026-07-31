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3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ

3 324 болельщика посетили матч 2-го тура Альфа-Банк между « Родиной » и « Ростовом » (2:4). Игра прошла на стадионе « Арена Химки ».

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