Мэрия курганского округа заставляет челябинцев заплатить за срыв сроков ремонта

Администрация Мишкинского муниципального округа (Курганская область) требует от челябинской компании «Паруйр Строй» более 600 тысяч рублей за нарушение сроков окончания ремонта дороги четырехлетней давности.
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