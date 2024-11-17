РЖД: а сколько нас, а сколько шпаг? Из 1,3 млн вагонов на сети в ремонте побывали… 1,4 миллиона — Vgudok рассказывает, как такое может быть

В ремонтах перманентно томится в течение года большая часть рабочего парка на сети РЖД. Такую странную, если не сказать страшную, статистику озвучили на деловом семинаре «Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание вагонов», который организовал и провёл «РЖД-Партнёр».