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Фанатики своего дела: саперы очищают территории в зоне СВО в 40-градусную жару

Фанатики своего дела: саперы очищают территории в зоне СВО в 40-градусную жару

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Специалисты Национального центра гуманитарного разминирования проводят очистку территорий в зоне проведения спецоперации в условиях экстремальной жары и постоянной воздушной угрозы.

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