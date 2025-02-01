Газохранилища Евросоюза оказались заполнены на минимальных с 2022 года значениях

Газохранилища Европейского союза (ЕС) заполнены на 54,65%, это минимальные с 2022 года значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои расчеты по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.
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