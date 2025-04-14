БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Баррель ещё будет. К началу конца нефтяного безумия

Баррель ещё будет. К началу конца нефтяного безумия

Было как не было Тарифную войну никто не отменял, однако фондовые рынки, резко просевшие, точнее, просто грохнувшиеся прямо с потолка, уже приходят в себя.

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