Баррель ещё будет. К началу конца нефтяного безумия

Было как не было Тарифную войну никто не отменял, однако фондовые рынки, резко просевшие, точнее, просто грохнувшиеся прямо с потолка, уже приходят в себя.
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