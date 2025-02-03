Пять признаков заезженной женщины

IK

Irina Krasnova

Очередной бред.. У нас сейчас женщин таких не найти.. Все и по врачам бегают, и за собой не забывают следить, и в отпуск некоторые несколько раз в год ездят.. Боятся лишнего ребенка родить (( Если вы хотите реально найти заезженную бабу - это в америке. Там пашут все и стресс огромный, плюс, 3 ребенка не считается многодетными, как у нас - жили там, знаем. Вот там действительно, женщина - это лошадь многофункциональная. При этом - никто не жалуется, просто другого не видели. У нас таких ну единицы , наверное. А вот с мужиками нашими - беда, они редко ходят к врачам.. Вот и живут меньше ((