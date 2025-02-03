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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пять признаков заезженной женщины

Пять признаков заезженной женщины

Случайно подслушала разговор двух мужчин. Один из них жаловался на свою жену. Как я поняла, жена хотела уехать куда-то на пару дней одна, или хотя бы снять квартиру, пусть даже рядом с домом.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Очередной бред.. У нас сейчас женщин таких не найти.. Все и по врачам бегают,  и за собой не забывают следить, и в отпуск некоторые несколько раз в год ездят.. Боятся лишнего ребенка родить ((  Если вы хотите реально найти заезженную бабу - это в америке.  Там пашут все и стресс огромный, плюс, 3 ребенка не считается многодетными, как у нас - жили там, знаем.  Вот там действительно,  женщина - это лошадь многофункциональная.  При этом - никто не жалуется,  просто другого не видели.  У нас таких ну единицы , наверное.  А вот с мужиками нашими - беда,  они редко ходят к врачам.. Вот и живут меньше ((
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