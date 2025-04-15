Мэри Поппинс из «Щуки»: Анна Дубровская знает, как выращивать звезд

Что нужно, чтобы стать хорошим актером, — вопрос. Зато в ответе сразу несколько важных пунктов. Первый — руководитель курса классный педагог, второй — хороший учебник, причем в котором не теория, а практика с азбучными правилами.
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