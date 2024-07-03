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Несекретные материалы

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ВС РФ заняли восточную часть Часова Яра, противник отошел за канал

Российские войска освободили восточную часть Часова Яра, и украинские подразделения были вынуждены отойти на запад, приступив к строительству оборонительных сооружений вдоль канала Северский Донец – Донбасс.

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