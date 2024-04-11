День авиации и космонавтики в мире отмечается 12 апреля 2024 года Дарья Пивненко12 апреля 2024 года, в такой великий праздник, как Всемирный день авиации и космонавтики, мы отмечаем не только достижения человечества в изучении космоса, но и великое событие — первый полет человека в космос.