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День авиации и космонавтики в мире отмечается 12 апреля 2024 года

День авиации и космонавтики в мире отмечается 12 апреля 2024 года

День авиации и космонавтики в мире отмечается 12 апреля 2024 года Дарья Пивненко12 апреля 2024 года, в такой великий праздник, как Всемирный день авиации и космонавтики, мы отмечаем не только достижения человечества в изучении космоса, но и великое событие — первый полет человека в космос.

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