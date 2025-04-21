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Петербургский дневник

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Депутат Нилов: россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая

Депутат Нилов: россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая

Продолжительные праздники стали возможными из-за переноса выходных дней Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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