Депутат Нилов: россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая

Продолжительные праздники стали возможными из-за переноса выходных дней Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).