"Отпелись": В Сети оценили чёрный список для "Песни года" и удивились - почему Ревва в "белом"

Пользователи Сети оценили новости про чёрный список звёзд для фестиваля "Песня года". Туда, утверждают инсайдеры, ни за что не пустят Аллу Пугачёву, Глюкозу, братьев Меладзе… "Отпелись", - злорадствуют комментаторы.