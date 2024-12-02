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Царьград

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"Отпелись": В Сети оценили чёрный список для "Песни года" и удивились - почему Ревва в "белом"

"Отпелись": В Сети оценили чёрный список для "Песни года" и удивились - почему Ревва в "белом"

Пользователи Сети оценили новости про чёрный список звёзд для фестиваля "Песня года". Туда, утверждают инсайдеры, ни за что не пустят Аллу Пугачёву, Глюкозу, братьев Меладзе… "Отпелись", - злорадствуют комментаторы.

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Комментарии
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Амара Карпова
Не смотрим😅поэтому не интересны эти дешевые клоуны и клоунессы🤮
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14 час.

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