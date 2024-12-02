"Отпелись": В Сети оценили чёрный список для "Песни года" и удивились - почему Ревва в "белом"

Пользователи Сети оценили новости про чёрный список звёзд для фестиваля "Песня года". Туда, утверждают инсайдеры, ни за что не пустят Аллу Пугачёву, Глюкозу, братьев Меладзе… "Отпелись", - злорадствуют комментаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии