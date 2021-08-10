В Мексике наркокартель пригрозил убить телеведущую

Крупнейшая преступная группировка Мексики "Картель нового поколения Халиско" распространила видео, в котором ее представители угрожают убить ведущую телеканала Milenio Азучену Урести за неправильное, по их мнению, освещение событий в штате Мичоакан.
Крупнейшая преступная группировка Мексики "Картель нового поколения Халиско" распространила видео, в котором ее представители угрожают убить ведущую телеканала Milenio Азучену Урести за неправильное, по их мнению, освещение событий в штате Мичоакан.
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