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Калужские новости

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Первые новогодние консоли появились в Калуге

Первые новогодние консоли появились в Калуге

Жители засыпали соцсети жалобами на мрачный, некрасивый город. Как заявил на планерке горголова Дмитрий Денисов, рано город украшать тоже нет смысла, ведь это вызывает у жителей привыкание и чувство праздника быстро может пройти.

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