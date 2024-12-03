Первые новогодние консоли появились в Калуге

Жители засыпали соцсети жалобами на мрачный, некрасивый город. Как заявил на планерке горголова Дмитрий Денисов, рано город украшать тоже нет смысла, ведь это вызывает у жителей привыкание и чувство праздника быстро может пройти.
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