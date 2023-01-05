Крымское информационное агентство

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Почему в Китае борьба с коррупцией идёт более успешно чем в России?  Потому что в Китае на борьбу с коррупцией выделя...В Ленинской ЦРБ р...
  • Виктор Журихин
    Пора уже по этому виду преступлений применять высшую меру наказания, либо проводить конфискацию так, чтобы обвиняемый...В Ленинской ЦРБ р...
  • Владимир Петров
    Вот кому поистине слава...В Симферополе нов...

За месяц в Крыму 9 пропавших найдены мертвыми

За месяц в Крыму 9 пропавших найдены мертвыми

За декабрь поисковый отряд «ЛизаАлерт Крым» получил 40 заявок о пропаже людей. Найдены живыми во время поисковых мероприятий 23 человека, найдены погибшими — 9, неподтвержденных заявок — 9, до сих пор числится без вести пропавшим — 1 человек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх