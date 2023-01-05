За месяц в Крыму 9 пропавших найдены мертвыми

За декабрь поисковый отряд «ЛизаАлерт Крым» получил 40 заявок о пропаже людей. Найдены живыми во время поисковых мероприятий 23 человека, найдены погибшими — 9, неподтвержденных заявок — 9, до сих пор числится без вести пропавшим — 1 человек.