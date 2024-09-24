Сын саратовского вице-губернатора уехал от суда на СВО

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сентября, ФедералПресс. Балаковский районный суд Саратовской области приостановил производство по делу против сына вице-губернатора региона Ивана Пивоварова в связи тем, что он уехал на СВО.
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