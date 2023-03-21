Малкин против «Оттавы»: 49-я передача в сезоне, 4 броска и 5 потерь за 23:43. У него 73 очка в 70 играх

Евгений Малкин сделал 49-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой». Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2).
Популярные статьи
- «СССР – это железный занавес. Купить джинсы было за счастье. А в Англии все свободно, люди приветливые». Канчельскис о переезде в 1991-м
- Дэрил Мэйкон: «Кажется, в России рожать детей очень выгодно»
- Где смотреть Наполи – Айнтрахт Франкфурт, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 марта
Свежие комментарии