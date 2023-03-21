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Малкин против «Оттавы»: 49-я передача в сезоне, 4 броска и 5 потерь за 23:43. У него 73 очка в 70 играх

Малкин против «Оттавы»: 49-я передача в сезоне, 4 броска и 5 потерь за 23:43. У него 73 очка в 70 играх

Евгений Малкин сделал 49-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой». Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2).

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