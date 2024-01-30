Гособвинение запросило «крабовому королю» Кану 19 лет за организацию убийства

В Приморском краевом суде в ходе прений сторон замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин запросил в качестве наказания для находящегося в международном розыске «крабового короля» Олега Кана 19 лет колонии строгого режима.
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