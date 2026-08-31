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Нижегородская правда

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Цветовую гамму кузовов такси определят в Нижегородской области с 1 сентября

Цветовую гамму кузовов такси определят в Нижегородской области с 1 сентября

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Кузова легковых такси должны будут окрашивать в оранжевый или белый цвет с 1 сентября.

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