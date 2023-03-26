Неизвестно, как в дальнейшем сложилась бы судьба мирового кинематографа, если бы в 1914 году не разразилась Первая Мировая Война

Мир за пределами Франции и США в 1910-е годы только начинал знакомиться с возможностями кино и пробовать на себе его экономические и эстетические преимущества.
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