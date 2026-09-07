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СКА — «Динамо» Москва — 5:3. Видеообзор матча КХЛ

СКА — «Динамо» Москва — 5:3. Видеообзор матча КХЛ

В понедельник, 7 сентября, петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27.

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