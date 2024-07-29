Стало известно, сколько теперь получают водители автобусов в Череповце

ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 июля, ФедералПресс. В череповецкой автоколонне водителям заметно подняли зарплату. Мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что теперь граждане получают от 80 тыс.
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