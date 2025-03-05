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Закон, порядок, государство

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В ХМАО - Югре житель Екатеринбурга предстанет перед Сургутским районным судом по обвинению в серии мошенничеств

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Екатеринбурга.

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