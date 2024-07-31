Украина проиграла Аргентине в футбольном турнире на Олимпийских играх 2024 года

В эти минуты на олимпийском стадионе "Групама" в Лионе разворачивалась захватывающая игра между украинцами и аргентинцами в рамках 3-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года.
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