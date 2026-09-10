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Похолодание бьет по сердцу? Кому стоит опасаться резкой смены погоды

Похолодание бьет по сердцу? Кому стоит опасаться резкой смены погоды

Осенние перепады температуры могут стать дополнительной нагрузкой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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