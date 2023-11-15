Внезапный дар: ЦБ заступился за обворованную пенсионерку

Настоящее чудо случилось с обманутой мошенниками пенсионеркой-инвалидом из Москвы — банк вернул ей на счет похищенные средства, простил взятый под влиянием мошенников кредит и перечислил назад внесенные ранее платежи.
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