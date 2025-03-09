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Избавиться от муравьев в теплице

Избавиться от муравьев в теплице

Заметив в теплице муравейник, нужно срочно от него избавиться, так как муравьи уничтожат урожай. Они не только грызут овощи, но и рассаживают тлю, которая убьет растения даже быстрее чем они.

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Комментарии
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Рустюм Аминов
Однако не все муравьи боятся от нашатырного спирта! Некоторые, но не все, муравьи боятся от соды пищевой, нерафинированное подсолнечное или горчичное не переносят, иные не переносят красного перца и горчичного порошка. А лучше всего все эти средства применить в комплексе! Проверено личным опытом!
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