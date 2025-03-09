Избавиться от муравьев в теплице

Рустюм Аминов

Однако не все муравьи боятся от нашатырного спирта! Некоторые, но не все, муравьи боятся от соды пищевой, нерафинированное подсолнечное или горчичное не переносят, иные не переносят красного перца и горчичного порошка. А лучше всего все эти средства применить в комплексе! Проверено личным опытом!