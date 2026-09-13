Свекровь решила поселить к нам свою сестру, хотя сама у нас в гостях

Свекровь моя, Людмила Викторовна, поселилась у нас уже три недели назад — якобы «всего на пару дней», пока в её квартире меняют трубы после случившегося зимой прорыва.
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