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Свекровь решила поселить к нам свою сестру, хотя сама у нас в гостях

Свекровь решила поселить к нам свою сестру, хотя сама у нас в гостях

Свекровь моя, Людмила Викторовна, поселилась у нас уже три недели назад — якобы «всего на пару дней», пока в её квартире меняют трубы после случившегося зимой прорыва.

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