ВСУ не оставляют попыток прорваться к курскому Тёткино, «северяне» уничтожают технику врага (ВИДЕО)

Враг продолжает попытки наступления на тёткинском направлении: его встречают огнём «северяне». Разведчики группировки войск «Север» вскрыли выдвижение очередной вражеской инженерной машины разграждения из района н.
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