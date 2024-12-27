Расчет БПЛА помог артиллеристам уничтожить польскую САУ Krab ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA группировки войск «Запад» помог военнослужащим артиллерийского подразделения обнаружить и уничтожить произведенную в Польше самоходную артиллерийскую установку Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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