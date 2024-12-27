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Расчет БПЛА помог артиллеристам уничтожить польскую САУ Krab ВСУ

Расчет БПЛА помог артиллеристам уничтожить польскую САУ Krab ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA группировки войск «Запад» помог военнослужащим артиллерийского подразделения обнаружить и уничтожить произведенную в Польше самоходную артиллерийскую установку Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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