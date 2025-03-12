Обзор льгот и выплат для сотрудников полиции в 2025 году Ирэн ОрлонскаяСогласно действующему законодательству, в 2025 году полицейские получат дополнительные льготы и социальные гарантии, которые учитывают специфику их работы.
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