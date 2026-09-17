В Татарстане во время выборов будет работать Единый информационный центр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Во время выборов депутатов Госдумы РФ, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, на базе «Татар-информа» будет работать Единый информационный центр, где будут давать самую актуальную информацию о текущем состоянии на участках.
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