Потрошители. Украина стала крупнейшим рынком продажи органов

Скандал с разоблачением деятельности на Украине группы «черных трансплантологов», в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук, украинские власти так и не смогли прикрыть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии