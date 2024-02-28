В Нижегородской области проходит научно-практический "Арзамас-форум"

В Арзамасе стартовало масштабное культурное мероприятие, инициированное ГИТИС.С 27 по 29 февраля в Нижегородской области проходит "Арзамас-форум", посвящённый искусству русской провинции середины XVIII начала XIX века.
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