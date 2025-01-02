Маракуйя как лекарство: учёные открывают новые возможности тропического фрукта Маракуйя, давно известная своим вкусом и полезными свойствами, становится объектом пристального внимания учёных благодаря её уникальному лекарственному потенциалу.
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