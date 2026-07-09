НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Роботы-гуманоиды впервые выполнили реальные операции на животных в лаборатории

Роботы-гуманоиды впервые выполнили реальные операции на животных в лаборатории

Инженеры и хирурги Калифорнийского университета в Сан-Диего сделали то, чего никогда раньше не удавалось: два телеуправляемых робота-гуманоида совместно провели две лапароскопические операции на крупных животных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии