Роботы-гуманоиды впервые выполнили реальные операции на животных в лаборатории

Инженеры и хирурги Калифорнийского университета в Сан-Диего сделали то, чего никогда раньше не удавалось: два телеуправляемых робота-гуманоида совместно провели две лапароскопические операции на крупных животных.
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