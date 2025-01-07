Героизм русского якута Григорьева — не в ножевой схватке, а в сохранении человечности

Бойцу Григорьеву несомненно дадут Героя и по достоинству.Однако его геройство не в том, за что сейчас его некоторые с кровожадностью хвалят - в рукопашный схватке с всушником он не геройствовал, а выживал, и оказался более ловким.
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