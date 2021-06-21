В Шымкенте на 20 июня зарегистрировано 59 случаев заражения КВИ

13 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 46 человек взяты на домашний карантин. Всего на сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 276 мест (городской инфекционный центр — 490, клиника «Атамекен» — 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 мест, лечебный центр №14 — 250, городской перинатальный центр — 30, реабилитационный центр №2 — 100, городская детская клиническая больница — 10, кардиологический центр Шымкент — 6), наполняемость коек составляет 26%, 938 коек свободны.